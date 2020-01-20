Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. İstanbul ekibi son olarak 4 ismi birden kadrosuna kattı. İşte o isimler...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 4 oyuncuyla birden anlaştı. Lacivert-beyazlılar; Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı.
GERARD GOHOU TFF 1.LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU
Anıl Koç son olarak TFF 1.Lig ekiplerinde Altınordu takımında oynarken Gerard Gohou ise 2012-13 sezonunda K.Erciyesspor ile TFF 1.Lig'de gol kralı olmuş daha sonra Kazakistan ve Çin liglerinde oynadı. Mickael Tirpan ise son olarak Lokeren takımında Oussama Haddadi ise Al-Ettifaq takımında oynamıştı.
- 20.01.2020
- Güncelleme: 20.01.2020 17:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kasımpaşa'dan 4 transfer birden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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