Kasımpaşa'dan 4 transfer birden!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 4 oyuncuyla birden anlaştı. Lacivert-beyazlılar; Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı.

GERARD GOHOU TFF 1.LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Anıl Koç son olarak TFF 1.Lig ekiplerinde Altınordu takımında oynarken Gerard Gohou ise 2012-13 sezonunda K.Erciyesspor ile TFF 1.Lig'de gol kralı olmuş daha sonra Kazakistan ve Çin liglerinde oynadı. Mickael Tirpan ise son olarak Lokeren takımında Oussama Haddadi ise Al-Ettifaq takımında oynamıştı.