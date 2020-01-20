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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'dan 4 birden!

Kasımpaşa'dan 4 transfer birden!

ekibi 'da çalışmaları hız kesmiyor. ekibi son olarak 4 ismi birden kadrosuna kattı. İşte o isimler...

ekiplerinden , 4 oyuncuyla birden anlaştı. Lacivert-beyazlılar; Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı. ekibi, Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı.

GERARD GOHOU TFF 1.LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Anıl Koç son olarak TFF 1.Lig ekiplerinde Altınordu takımında oynarken Gerard Gohou ise 2012-13 sezonunda K.Erciyesspor ile TFF 1.Lig'de gol kralı olmuş daha sonra Kazakistan ve Çin liglerinde oynadı. Mickael Tirpan ise son olarak Lokeren takımında Oussama Haddadi ise Al-Ettifaq takımında oynamıştı.

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 17:38
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