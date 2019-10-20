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20 Ekim 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan’dan Paşa’ya ziyaret

Başkan Erdoğan’dan Paşa’ya ziyaret

, maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi. Futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler.

, maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi. Futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler.

  1. 20.10.2019
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