Başkan Erdoğan’dan Paşa’ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi. Futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi. Futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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