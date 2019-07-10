Ne dediysek o! Transferi fotomac.com.tr duyurmuştu... Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da! - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ne dediysek o! Transferi fotomac.com.tr duyurmuştu... 'da!

Ne dediysek o! Transferi fotomac.com.tr duyurmuştu... Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da!

Adı ile anılan ve hatta Galatasaray forması dahi giyen , ekiplerinden ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı. Türkiye bu transferi 09.07.2019 tarihli olan "Galatasaray'da suya düşen 2. ! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma..." başlıklı haberden öğrendi.

Adı başta olmak üzere ekipleriyle de anılan son olarak Bursaspor forması giymiş ve yeşik beyazlı takım ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Galatasaray forması dahi giyen ve sarı kırmızılılara gideceği konuşulan Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.

Türkiye bu transferi 09.07.2019 tarihli olan "Galatasaray'da suya düşen 2. ! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma..." başlıklı haberden öğrendi.

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  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 13:50
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