Ne dediysek o! Transferi fotomac.com.tr duyurmuştu... Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da!

Adı başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig ekipleriyle de anılan Yusuf Erdoğan son olarak Bursaspor forması giymiş ve yeşik beyazlı takım ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Galatasaray forması dahi giyen ve sarı kırmızılılara gideceği konuşulan Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.

Türkiye bu transferi 09.07.2019 tarihli olan "Galatasaray'da suya düşen 2. transfer! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma..." başlıklı haberden öğrendi.

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