Ne dediysek o! Transferi fotomac.com.tr duyurmuştu... Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da!
Adı Galatasaray ile anılan ve hatta Galatasaray forması dahi giyen Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı. Türkiye bu transferi 09.07.2019 tarihli olan "Galatasaray'da suya düşen 2. transfer! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma..." başlıklı haberden öğrendi.
Adı başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig ekipleriyle de anılan Yusuf Erdoğan son olarak Bursaspor forması giymiş ve yeşik beyazlı takım ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Galatasaray forması dahi giyen ve sarı kırmızılılara gideceği konuşulan Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.
Türkiye bu transferi 09.07.2019 tarihli olan "Galatasaray'da suya düşen 2. transfer! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma..." başlıklı haberden öğrendi.
İŞTE O HABER:
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 13:50
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Ne dediysek o! Transferi fotomac.com.tr duyurmuştu... Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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