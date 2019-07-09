Galatasaray'da Vedat Muriç'in ardından bir transfer daha suya düştü... Sarı kırmızılılarda transferi resmi imzaya kalan Yusuf Erdoğan, Galatasaray'ın transferi askıya almasının ardından Kasımpaşa ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY FORMASI GİYİNCE...

Transfer haberleriyle gündemi meşgul eden Yusuf Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımla da gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı ekipte forma giymek istediğini sıkça dile getiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için daha sonra İstanbul ekibi geri adım atmıştı. Yusuf'un Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

GÖZTEPE DE DEVREDE!

Süper Lig'de transfere hız veren Göztepe de bonservisi elinde olan futbolcuya teklif götürdü. Teknik direktör Tamer Tuna'nın, alınması yönünde rapor verdiği 26 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa'ya daha yakın olduğu belirtiliyor.

Bursaspor'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen ve kariyerine Süper Lig'de devam edecek olan Yusuf'un hangi ekibi tercih edeceği merak konusu oldu.

TRABZON'DA VİTRİNE ÇIKTI

Karadeniz'de yetişen ve Araklıspor ve 1461 Trabzon formalarını giyen Yusuf Erdoğan, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da vitrine çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzon'da 4 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Bursaspor'a transfer olmuştu. Bursa ekibinde 2 sezon geçiren Yusuf, geçen sezon 27 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.





YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?

Yusuf Erdoğan 7 Ağustos 1992 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Futbola 2006 senesinde Araklıspor altyapısında başlayan Erdoğan, ilk profesyonel sözleşmesini de 2009 senesinde aynı takımla imzaladı.

2011 senesinde 1461 Trabzon'a transfer olan genç orta saha oyuncusu, yine 2 sezon kaldığı takımında 54 maçta forma giydi ve yükselen performansıyla 12 gol atmayı başardı.

2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu. 2013-17 yılları arasında Karadeniz ekibiyle 104 maçta forma şansı buldu ve 27 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2017 senesinde ise Bursaspor'a transfer oldu.