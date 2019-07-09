Galatasaray'da suya düşen 2. transfer! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma... Son dakika haberleri  - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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'da suya düşen 2. ! Muriç'ten sonra da başka takıma... Son dakika haberleri

Galatasaray'da suya düşen 2. transfer! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma... Son dakika haberleri

2018- 2019 sezonun bitmesiyle 'dan ayrıldıktan sonra 'a olması beklenen ve hatta bedelli askerlik görevini yerine getirmeden hemen önce sarı kırmızılı formayı giyip poz veren , yolunda... Mavi beyazlıların, Galatasaray'dan önce de transfer yoklaması yaptığı öğrenilen Yusuf'un transferinde büyük yol kat etti. de bitti derken 'ye transfer olmuştu. Yusuf'un transferinin ise resmi imza atmadan Galatasaray forması giymesiyle suya düştüğü kaydedildi. (fotomac.com.tr - ÖZEL)

'da 'in ardından bir daha suya düştü... Sarı kırmızılılarda transferi resmi imzaya kalan , Galatasaray'ın transferi askıya almasının ardından ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY FORMASI GİYİNCE...

Transfer haberleriyle gündemi meşgul eden Yusuf Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımla da gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı ekipte forma giymek istediğini sıkça dile getiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için daha sonra ekibi geri adım atmıştı. Yusuf'un Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

GÖZTEPE DE DEVREDE!

Süper Lig'de transfere hız veren de bonservisi elinde olan futbolcuya teklif götürdü. Teknik direktör 'nın, alınması yönünde rapor verdiği 26 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa'ya daha yakın olduğu belirtiliyor.

'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen ve kariyerine Süper Lig'de devam edecek olan Yusuf'un hangi ekibi tercih edeceği merak konusu oldu.

TRABZON'DA VİTRİNE ÇIKTI

Karadeniz'de yetişen ve Araklıspor ve 1461 Trabzon formalarını giyen Yusuf Erdoğan, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da vitrine çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzon'da 4 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Bursaspor'a transfer olmuştu. Bursa ekibinde 2 sezon geçiren Yusuf, geçen sezon 27 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.



YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?

Yusuf Erdoğan 7 Ağustos 1992 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Futbola 2006 senesinde Araklıspor altyapısında başlayan Erdoğan, ilk profesyonel sözleşmesini de 2009 senesinde aynı takımla imzaladı.

2011 senesinde 1461 Trabzon'a transfer olan genç orta saha oyuncusu, yine 2 sezon kaldığı takımında 54 maçta forma giydi ve yükselen performansıyla 12 gol atmayı başardı.

2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu. 2013-17 yılları arasında Karadeniz ekibiyle 104 maçta forma şansı buldu ve 27 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2017 senesinde ise Bursaspor'a transfer oldu.

Haldun Domaç:

  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 16:39
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Galatasaray'da suya düşen 2. transfer! Muriç'ten sonra Yusuf Erdoğan da başka takıma... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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