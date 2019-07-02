Trezeguet'te son dakika! Ayrılık resmileşti... Transfer haberleri - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Trezeguet'te son dakika! resmileşti... haberleri

Trezeguet'te son dakika! Ayrılık resmileşti... Transfer haberleri

ve 'nin kadrosuna katmak istediği 'nın yıldızı Trezeguet'nin transferinde son dakika gelişmesi... Mısırlı futbolcunun yeni takımı belli olmak üzere... Kulübü Kasımpaşa ile görüşme sağlayan Trezeguet, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.

'ın uzun süre ilgilendiği, 'nin girişiminde bulunduğu Kasımpaşalı Trezeguet'te son dakika gelişmesi yaşandı. Mısırlı futbolcu, yönetimiyle bir araya gelerek takımdan ayrılmak istediğini resmen iletti.

Ayrılığın bu gelişmeyle kesinleşmesi sonrası Trezeguet'in hangi takıma gideceği de merak konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Mısırlı oyuncu Avrupa'daki birkaç takım tarafından da takip ediliyor.

Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performans ile fark yaratn ve dev takımların transfer listesine giren hücum kanat oyuncusu, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Trezeguet, oynadığı üç maçta da maçın adamı seçildi.

Trezeguet'te son dakika! Ayrılık resmileşti...

  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 16:06
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