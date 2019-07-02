Trezeguet'te son dakika! Ayrılık resmileşti... Transfer haberleri

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği, Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Kasımpaşalı Trezeguet'te son dakika gelişmesi yaşandı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa yönetimiyle bir araya gelerek takımdan ayrılmak istediğini resmen iletti.

Ayrılığın bu gelişmeyle kesinleşmesi sonrası Trezeguet'in hangi takıma gideceği de merak konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Mısırlı oyuncu Avrupa'daki birkaç takım tarafından da takip ediliyor.

Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performans ile fark yaratn ve dev takımların transfer listesine giren hücum kanat oyuncusu, Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Trezeguet, oynadığı üç maçta da maçın adamı seçildi.