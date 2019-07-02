Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet'nin transferinde son dakika gelişmesi... Mısırlı futbolcunun yeni takımı belli olmak üzere... Kulübü Kasımpaşa ile görüşme sağlayan Trezeguet, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.
Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği, Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Kasımpaşalı Trezeguet'te son dakika gelişmesi yaşandı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa yönetimiyle bir araya gelerek takımdan ayrılmak istediğini resmen iletti.
Ayrılığın bu gelişmeyle kesinleşmesi sonrası Trezeguet'in hangi takıma gideceği de merak konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Mısırlı oyuncu Avrupa'daki birkaç takım tarafından da takip ediliyor.
Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performans ile fark yaratn ve dev takımların transfer listesine giren hücum kanat oyuncusu, Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Trezeguet, oynadığı üç maçta da maçın adamı seçildi.
- 02.07.2019
- Güncelleme: 02.07.2019 16:06
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Trezeguet'te son dakika! Ayrılık resmileşti... Transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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