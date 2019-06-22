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22 Haziran 2019, Cumartesi
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hazırlıklarına 2 'da başlayacak

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak

'de hazırlıkları sürüyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Salı günü başlayacak.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre lacivert-beyazlı takım, yeni sezonun ilk antrenmanını 2 Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacak.

öncesi teknik direktörlüğe tekrar 'i getiren Kasımpaşa, şu ana kadar kaleci ve savunma oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile sözleşme imzaladı.

  1. 22.06.2019
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