Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre lacivert-beyazlı takım, yeni sezonun ilk antrenmanını 2 Temmuz Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacak.
Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe tekrar Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, şu ana kadar kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile sözleşme imzaladı.
- 22.06.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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