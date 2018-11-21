Kasımpaşa 4 eksikle çalıştı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    4 eksikle çalıştı

    Kasımpaşa 4 eksikle çalıştı

    , ’in 13. haftasında karşılaşacağı Evkur maçı hazırlıklarını devam ettirirken, sakatlıkları bulunan , Veigneau, Khalili ve Uğurcan Yazgılı antrenmana katılmadı.

    , 'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü 19.00'da sahasında karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı.

    Top kazanma ve şut çalışan lacivert-beyazlılar, dar alanda yapılan çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.
    Antrenmana sakatlıkları devam eden , Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı.
    Kasımpaşa, Evkur maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

    1. 21.11.2018 16:07
    2. Güncelleme: 21.11.2018 16:33
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