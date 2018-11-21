Kasımpaşa 4 eksikle çalıştı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirirken, sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Veigneau, Khalili ve Uğurcan Yazgılı antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü 19.00'da sahasında karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı.
Top kazanma ve şut çalışan lacivert-beyazlılar, dar alanda yapılan çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.
Antrenmana sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı.
Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 21.11.2018 16:07
- Güncelleme: 21.11.2018 16:33
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
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