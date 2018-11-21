Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye
Roma'nın eski futbolcusu Aldair Nascimento dos Santos: "(Cengiz Ünder) Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir"
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın efsane isimleri arasında yer alan Brezilyalı eski oyuncu Aldair Nascimento dos Santos, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bir süre daha başkent ekibinde kalması gerektiğini söyledi.
İstanbul'da düzenlenen bir organizasyonda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Brezilyalı eski stoper, Cengiz Ünder'in Avrupa'da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek, "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Milli futbolcunun kendini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Aldair, "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Umarım bu yıl daha iyi bir performans sergileyecek. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor. Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 21.11.2018 14:27
- Güncelleme: 21.11.2018 15:16
-
Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
-
Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.