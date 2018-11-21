Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Aldair'den 'e tavsiye

    Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye

    Roma'nın eski futbolcusu dos Santos: "() Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir"

    (Serie A) takımlarından Roma'nın efsane isimleri arasında yer alan Brezilyalı eski oyuncu dos Santos, milli futbolcu 'in bir süre daha başkent ekibinde kalması gerektiğini söyledi.

    'da düzenlenen bir organizasyonda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Brezilyalı eski stoper, Cengiz Ünder'in Avrupa'da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek, "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    Milli futbolcunun kendini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Aldair, "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Umarım bu yıl daha iyi bir performans sergileyecek. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor. Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 21.11.2018 14:27
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:16
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