Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile ilk mağlubiyetini aldı
Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Alınan bu sonuçla lacivert-beyazlılar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile ilk mağlubiyetini almış oldu. Ligin 8. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen deneyimli teknik adam, Kasımpaşa başında çıktığı dördüncü mücadelesinde ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında tattı.
- 3.11.2018 15:43
- Güncelleme: 3.11.2018 16:16
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