Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile ilk mağlubiyetini aldı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    , ile ilk mağlubiyetini aldı

    Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile ilk mağlubiyetini aldı

    ’in 11. haftasında sahasında ’a 2-1 mağlup olan , Teknik Denizli yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

    'in 11. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup olan , Teknik Denizli yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Alınan bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ile ilk mağlubiyetini almış oldu. Ligin 8. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen deneyimli teknik adam, Kasımpaşa başında çıktığı dördüncü mücadelesinde ilk mağlubiyetini ekibi karşısında tattı.
    1. 3.11.2018 15:43
    2. Güncelleme: 3.11.2018 16:16
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