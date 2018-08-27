Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası esiyor... Lacivert-beyazlılar, Sivas deplasmanında Eduok ve Diagne (2) ile 3 puana uzandı ve 3'te 3 yaptı: 3-0. 31'de sol kanatta topla buluşan İlhan Depe'nin uzun pasına hareketlenen Eduok, Uğur Çiftçi ve kalesini terk eden Ali Şaşal Vural'ın arasından sıyrılıp golünü attı: 0-1. İlk yarı bu skorla biterken, beraberlik golü için yüklenen Sivasspor, kaleci Ramazan ve direkleri geçemedi. Son dakikalarda ise Diagne fırtınası vardı. 79'da Özgür'ün pasına ayak koyan Senegalli, 90+2'de skoru belirleyen isim oldu. 3 haftada 5 gole ulaşan Diagne, gol krallığında zirveye yerleşti. Kasımpaşa önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Hakan Arslan'ın kaptırdığı top sonrasında Diagne'nin rakibini geçerek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, top direğin yanından auta çıktı.



5. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ziya Erdal'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.



7. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kone'nin müsait durumda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.



26. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu önünde bulan Robinho'nun ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.



31. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan Depe'nin kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasa hareketlenen Eduok, Uğur Çiftçi ve kalesini terk eden Ali Şaşal Vural'ın arasından sıyrıldı. Eduok, ceza alanına girmeden topu boş kaleye göndererek, takımını öne geçirdi: 0-1.



38. dakikada Ben Youssef'ten seken topu önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, top auta çıktı.

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası dışından şutu üstten dışarı çıktı.

67. dakikada sol kanattan Emre'nin ortasında arka direkte Erdoğan'ın vuruşu auta gitti.

70. dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasına ortasında Kone'nin kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü. Kasımpaşa savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

80. dakikada sol kanattan Özgür'ün ceza sahasına yerden ortasına gelişine vuran Diagne topu ağlarla buluşturdu. 0-2

85. dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho'nun plase vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da topla buluşan Diagne kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3