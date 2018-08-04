Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kiraladı – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , 'i kiraladı

    Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kiraladı

    ekiplerinden , 'nın takımından orta saha oyuncusu 'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Bundesliga ekiplerinden 'in 24 yaşındaki oyuncusu , kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak 'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

    Orta sahada görev yapan Tarkan Serbest, Austria Wien ile geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.

    1. 4.8.2018 19:53
    2. Güncelleme: 4.8.2018 19:53
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