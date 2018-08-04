Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya'nın Austria Wien takımından orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien'in 24 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Orta sahada görev yapan Tarkan Serbest, Austria Wien ile geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.
- 4.8.2018 19:53
- Güncelleme: 4.8.2018 19:53
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