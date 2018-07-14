Trezeguet idmanda – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Trezeguet idmanda

    Trezeguet idmanda
    Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Çek futbolcu Pavelka, takımdan ayrı koştu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile anlaşamayan ve G.Saray'ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı futbolcu Trezeguet de çalışmada yer aldı.
    1. 14.7.2018
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