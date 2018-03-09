Kasımpaşa, Sivas deplasmanında – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    , Sivas deplasmanında

    Kasımpaşa, Sivas deplasmanında

    , 'in 25. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan , geçen hafta sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 30 puan ve averajla 12. sırada girdi.

    Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, İlhan Depe ve Olivier Veigneau, karşısında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:36
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