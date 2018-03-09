Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 30 puan ve averajla 12. sırada girdi.
Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, İlhan Depe ve Olivier Veigneau, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:36
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Ne Canere ,ne Pepeye ne Taliscaya ne Quresmaya verdiğiniz cezalar Ne Van persieye,ne fernandoya vermediğiniz cezalar BJK yi engelleyemez.
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''Para için değil forma için oynadık!''
Toplam 3
Yorum
Gslı Neden gittin ki..Hayır city e united a gitsen anlayacağım..Gittiğin takım yerlerde..Umarım daha iyi yerlere gelirsinde bizede para gelir
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ KATILIYORUM GELDİĞİ GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORUM LENSİN TEK EKSİĞİ MAÇ EKSİKLİĞİ OLMASIDIR...
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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