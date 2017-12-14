 Paşa’nın aklı Gençler’de – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Paşa’nın aklı Gençler’de

    Paşa’nın aklı Gençler’de
    ZİRAAT Türkiye Kupası'na 5. turda Boluspor'a elenerek veda eden Kasımpaşa, rotayı lige çevirdi. Gençlerbirliği'ne konuk olacak İstanbul ekibi, bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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