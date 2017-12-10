6-0’ın rövanşı 3-0

2015-16 sezonunun 34. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u deplasmanda 6-0'la geçerken takımın başında teknik direktör Rıza Çalımbay vardı. Bu kez Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli hoca, eski takımına karşı sahaya çıktı ve yine farklı bir galibiyet aldı. Çalımbay maç sonu oyuncularını tebrik etti