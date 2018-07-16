Karabükspor, Murat Ceylan ile anlaştı
Spor Toto 1’inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, orta saha oyuncusu Murat Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı mavili takım, geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Murat Ceylan (30) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Murat Ceylan, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin ise transferlerin devam edeceğini belirtti.
- 16.7.2018 16:56
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Toplam 1
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BJKLİ adam ya inşallah bu sene juve ile de kazanırsın şampiyonlar ligini
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Cengiz'den stat müjdesi
Toplam 2
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süleyman yamakoglu bu tarz haberler hep yapılıyor ama değişen birşey yok maça gitmek tam çile...
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Çakır'ı sinirlendiren transfer sorusu!
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fatih sen her zaman maçı değil durumu idare ettin
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