Karabükspor, Murat Ceylan ile anlaştı
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Karabükspor, ile anlaştı

    Karabükspor, Murat Ceylan ile anlaştı

    1’inci Lig ekibi , orta saha oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


    Kırmızı mavili takım, geçen sezon Gazişehir FK forması giyen orta saha oyuncusu (30) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Murat Ceylan, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkanı Mehmet Aytekin ise transferlerin devam edeceğini belirtti.

    1. 16.7.2018 16:56
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