Kurtaramadı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Kurtaramadı

    Kurtaramadı
    Karabük'ün hocası , Malatya maçının ilk 11'inden 4 değişiklik yaptı. Malatya'da ilk 11'de çıkan Hakan'ın yerine Osman, Ferhat'ın yerine Özgür, Skulason'un yerine Cem ve Traore'nin yerine ise Murat'a şans tanındı. Ancak yenilgiyi önleyemedi. Açıkgöz artık önümüzdeki senenin hazırlıklarını yapacaklarını söyledi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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