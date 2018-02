Açıkgöz, zor bir maç olduğunu bildiklerini kaydederek, " Karabükspor kümeden düşse bile bu ligin gidişatında bir şeyleri değiştirmek için elinden geleni yapacak, yapmak için çaba sarf edecek. Gücümüz kalitemiz yeter mi bunu maçta göreceğiz. Her maç bir umut" dedi. Spor Toto Süper Lig 'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde sürdürdü.Hasan Doğan tesislerinde yapılan idmana sezonu kapatan Alexe ile Malatya maçı öncesi sakatlanan Ferhat katılmadı.İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, kaliteli bir takıma karşı zor bir maç oynayacaklarını kaydederek, "Şampiyonlukta iddiası olan Galatasaray'la oynayacağız. Bundan önce de böyle büyük maç oynadık. Özellikle ikinci yarı Başakşehir ve Beşiktaş maçı oynadık ama çok da varlık gösteremedik. İç sahada daha cesur ve mücadeleci oynuyoruz. Tabi ki gol yediğimiz bölüme kadar. Gol yedikten sonra maalesef oyundaki planlarımız aksıyor. Motivasyonumuz da düşüyor. Bu zamana kadar hedeflediğimiz yere gelemedik. Bir çıkış arıyorsak böyle maçlar her zaman önemli. Bunu yapabilmemiz için bireysel hatalardan arınmamız gerekecek. Bu maça da ona göre hazırlık yapıyoruz. İnşallah Galatasaray'ın beklediği gibi değil, daha farklı formatta hazırlanmak istiyoruz. İnşallah bu sefer maça gelen taraftarlarımıza iyi bir takım gösterebiliriz. Özellikle bireysel hatalara ve yan toplara karşı bir tedbir alacağız. Bunun için ekstra antrenmanlar yapacağız. Bu hataları giderebilirsek herkesin istediği bir şekilde sonuç alabilir. Zor gözükse de onun mücadelesini vereceğiz" dedi.Her maçın bir umut olduğunu da ifade eden Açıkgöz, "Normal şartlarda şu andaki yapımızdan daha iyi de olsak büyük takımlarla oynanan maçlar sıfır diye hesaplanır ama oradan gelecek sürpriz puanlar anlamında. Göreve geldiğim andan itibaren söylediğimiz tek şey maç maç bakacağız. Kümede düşsek mücadelemizi en üst seviyede yapmamız gerekiyor hem de ligin kaderine etki edecek takım olmamız gerekiyor. Karabükspor kümeden düşse bile bu ligin gidişatında bir şeyleri değiştirmek için elinden geleni yapacak, yapmak için çaba sarf edecek. Buna gücümüz kalitemiz yeter mi yetmez mi bunu maçta göreceğiz. Her maç bir umut. Maç 90 dakika son düdük çalmadan da hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah oyuna iyi başlangıç yapıp bir direnç gösterirsek neden olmasın" diye konuştu.