Kampanyanın tanıtımı, Karabük Valiliği'nin toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Kemal Çeber, Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Musiad Şube Başkanı Ahmet Nur, İŞKUR Şube Müdürü Coşkun Güven, Karabük Defterdarı Osman Koçaş ve bazı daire müdürleri katıldı. Kardemir Karabükspor'un tanıtıldığı kısa fim gösteriminin ardından konuşan Vali Çeber, 1 yıl sürecek kampanyada hedeflerinin 5 milyon TL olduğunu söyledi. 2013 yılında ortaokul ve lise öğrencilerinin yazdığı '2023'e mektup' adlı kitabı gösteren Vali Çeber şöyle dedi:



''Gençlerimiz 2023 yılında Avrupa'da şampiyon olmuş bir Karabükspor'u, kimisi fırtınalar estiren bir Karabükspor'u hayal ediyor. Bunu yazan çoçuklar şimdi 20'li yaşlarda muhtemelen. Bu takım bu kadar önemli bu kent için. Yurt içinde ve yurt dışında olan herkesin desteğini bekliyoruz. Bizim şu anda sadece desteğe ihtiyacımız var. Maddi kaynağa ihtiyacımız var. Herkesten bizim kadar ellerini taşın altına sokmasını istiyorum. Karabük'te yaklaşık 10 bin civarında kamu personelimiz var. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu kampanyada yer alacak. Ama gönüllülük esastır. Ben vali olarak talebimi arkadaşlarıma ilettim. 'Biz ne yapabiliriz' diyen herkes 1 liradan 1 milyon liraya kadar gönlünden ne koparsa kampanyaya davet ediyoruz. Özellikle yurt dışında ve Karabük dışında yaşayan hemşerilerimizi hedeflediğimizi ifade ediyoruz.''



Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, kendilerinden önceki dönem ile ilgili yapılan bir inceleme sürecinin olduğuna dikkat çekerek, ''Bu inceleme süreci raporlama noktasına geldi. Savcılığa intikal eden bazı noktalar var. Tabii bu işin hukuki boyutu. Bu hukuki boyut içerisinde de bu süreç devam ediyor. Hem istişare olarak raporlama adına bir heyet geçmiş hesaplarla ilgili ibra edilmeyen kısımlarla ilgili çalışma yapıyor. Yine geçmiş yönetimle ilgili işin savcılık boyutuna intikal eden bazı kısımları var. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Sevgili Karabüklülerin, Karabüksporluların endişesi olmasın. Gerek hukuki anlamda gerekse İçişleri Bakanlığı'nın ve dernekler masasının yürütmüş olduğu bazı çalışmalar var. Hepsi mecrasında gidiyor'' dedi.