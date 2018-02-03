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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Karabük’te eksikler can sıktı

    Karabük’te eksikler can sıktı
    LİGDE sonuncu durumdaki Karabük'te Alanya maçı öncesi takımdaki eksikler keyifleri kaçırdı. Karadeniz ekibinde sakat Cem Özdemir ve cezalı Skulason forma giyemeyecek. Öte yandan kiralık kontratını fesheden Rumen orta saha Torje, D.Bükreş'e gitti
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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