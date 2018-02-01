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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Olağanüstü kongreye

    Olağanüstü kongreye
    , kararı aldı. Açıklamada, "Kulübümüz olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da, çoğunluk sağlanamazsa 21 Şubat'ta Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi 'nde yapılacaktır" denildi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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