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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ’dan son dakika transferi

    Karabükspor’dan son dakika transferi

    ekiplerinden Kardemir , transferin son dakikasında ’ı kadrosuna kattı.

    , 1. Lig ekiplerinden Giresunspor forması giyen defans oyuncusu 32 yaşındaki ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Metin Türker Tesisleri Başkanlık Ofisi'nde Başkan Ziya Ünsal'ın katılımıyla gerçekleşen tören ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Özgür Yılmaz, "İki taraf içinde hayırlı olsun. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Düşmemek için sahada en iyi mücadelemizi yapacağız. İnşallah ligi istediğimiz yerde bitireceğiz. Taraftarlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz. Ligin sonuna kadar bu mücadelemiz devam edeceğini herkes bilsin" dedi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:16
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