 Karabükspor’da kamp çalışmaları – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    ’da kamp çalışmaları

    Karabükspor’da kamp çalışmaları

    Süper Lig ekiplerinden Kardemir , devre arası kamp çalışmalarına Antalya Belek’te başladı.

    Dün itibari ile kamp yapılan otelde 12 günlük kamp çalışması için toplanan 'da ilk günde yerli oyunculardan; İlhan, Osman, İshak, Serdar, Kerim ve Çağlar ile alt yapıdan getirilen 6 oyuncu yer aldı. İzinli olan bazı oyuncuların ise bugün kampa dahil olacağı bazı oyuncuların ise takımdan ayrılacağı öğrenildi. Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yaklaşık 1 süren idmanda futbolcular koşu ve kondisyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top çalışması yaptı.

    "Kim savaşırsa puanları toplar"
    Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, devre arası kamp çalışmasını günde çift idman ile sürdürerek, ikinci yarıya savaşçı bir takım oluşturmaya çalışacaklarını söyledi. Takıma dahil olacak olan bazı oyuncuların olacağını da kaydeden Toraman, "9 puan var diye düştük demiyoruz. Oynanmamış 17 maç var. Kim savaşırsa puanları toplar" dedi.

    14 Ocak tarihine kadar kamp çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-mavili ekip bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:51
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