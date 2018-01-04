Karabükspor’da kamp çalışmaları
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Belek’te başladı.
Dün itibari ile kamp yapılan otelde 12 günlük kamp çalışması için toplanan Karabükspor'da ilk günde yerli oyunculardan; İlhan, Osman, İshak, Serdar, Kerim ve Çağlar ile alt yapıdan getirilen 6 oyuncu yer aldı. İzinli olan bazı oyuncuların ise bugün kampa dahil olacağı bazı oyuncuların ise takımdan ayrılacağı öğrenildi. Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yaklaşık 1 süren idmanda futbolcular koşu ve kondisyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top çalışması yaptı.
"Kim savaşırsa puanları toplar"
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, devre arası kamp çalışmasını günde çift idman ile sürdürerek, ikinci yarıya savaşçı bir takım oluşturmaya çalışacaklarını söyledi. Takıma dahil olacak olan bazı oyuncuların olacağını da kaydeden Toraman, "9 puan var diye düştük demiyoruz. Oynanmamış 17 maç var. Kim savaşırsa puanları toplar" dedi.
14 Ocak tarihine kadar kamp çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-mavili ekip bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak.
"Kim savaşırsa puanları toplar"
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, devre arası kamp çalışmasını günde çift idman ile sürdürerek, ikinci yarıya savaşçı bir takım oluşturmaya çalışacaklarını söyledi. Takıma dahil olacak olan bazı oyuncuların olacağını da kaydeden Toraman, "9 puan var diye düştük demiyoruz. Oynanmamış 17 maç var. Kim savaşırsa puanları toplar" dedi.
14 Ocak tarihine kadar kamp çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-mavili ekip bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie müjdesi
Toplam 6
Yorum
volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
-
Van Persie müjdesi
Toplam 6
Yorum
volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
-
Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 14
Yorum
bjk helal olsun başkanım alem seni izliyor!!
Karabükspor’da kamp çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.