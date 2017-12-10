 Karabükspor, Konyaspor deplasmanında – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Karabükspor, Konyaspor deplasmanında

    Karabükspor, Konyaspor deplasmanında

    , Süper Lig'in 15. haftasında, yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Konya'ya hareket etti.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.

    İdmana, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanarak Konya'ya gitmek için yola çıktı. 'da sakat olan Dany, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Karabük ekibi, kalacağı otelde kampa girerek yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve hakem Barış Şimşek'in yöneteceği maçı beklemeye başlayacak.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:22
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