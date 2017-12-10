Karabükspor, Konyaspor deplasmanında
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 15. haftasında, yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Konya'ya hareket etti.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.
İdmana, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanarak Konya'ya gitmek için yola çıktı. Kardemir Karabükspor'da sakat olan Dany, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Karabük ekibi, kalacağı otelde kampa girerek yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve hakem Barış Şimşek'in yöneteceği maçı beklemeye başlayacak.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:22
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Okan Buruk'a tarihi ceza gelebilir!
Toplam 16
Yorum
PLAY Doğrıyu söylüyeni 9 köyden kovarlarmış TFF ve kurullarıda aynı MHK ve hakemleride maçlara etki ediyorlar ama ceza yok işte TÜRK futbolu.....
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Zafere kaçış
Toplam 6
Yorum
misafir Ne kacisi kacirdilar resmen
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Janssen'in tapusu alınıyor!
Toplam 5
Yorum
kaan 23 yaşında onun yediği tekmeleri sen yesen penaltı atmaya bile cesaret edemezdin.fb li ya.sizin cenk benzer iki tekme yedi mi basın coşuyor.
Karabükspor, Konyaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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