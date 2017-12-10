Karabükspor, Konyaspor deplasmanında

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.

İdmana, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanarak Konya'ya gitmek için yola çıktı. Kardemir Karabükspor'da sakat olan Dany, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karabük ekibi, kalacağı otelde kampa girerek yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve hakem Barış Şimşek'in yöneteceği maçı beklemeye başlayacak.