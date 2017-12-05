Taraftara üçlü çektiren polise inceleme başlatıldı
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Karabük'te oynanan Kardemir Karabükspor-Göztepe maçı sonunda, Göztepe taraftarlarına üçlü çektirdiğine ilişkin sosyal medyada görüntüsü yer alan polis amiriyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın 2 Aralık Cumartesi günü Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandığı hatırlatılarak şöyle denildi: "Maç sonunda sosyal medya hesaplarında Göztepe taraftarına, 'Polis amiri tribüne üçlü çektiriyor' başlığı adı altında yayınlanan video ile ilgili basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur. Saat 16.30'da ilimizde oynanan Süper Lig futbol müsabakası güvenlik tedbirleri için, çevre illerden takviye personel talep edilmiş olup, sosyal medyaya da ilimize takviye olarak gelen personelin görüntüleri yansımıştır. Konu ile ilgili personelin bağlı olduğu ile bilgi verilerek gerekli inceleme başlatılmıştır."
İşte sosyal medyada gündem olan o görüntü...
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:51
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Kartallar takipte
Toplam 1
Yorum
KAPALI ADAM GIBI ADAMDIR BAKI, SEVIYORUZ SENI
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''Taşlar yerine oturuyor''
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Ama sen yine iki gol yedin. Fener sol bekin yanı sıra mutlaka iyi bir kaleci almalı. Yoksa şampiyonluk HAYAL olur.
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Leipzig maçı öncesi Tolgay ve Caner korkusu!
Toplam 1
Yorum
SimSiyah Fabri, Gokhan, Pepe, Tosic, Caner, Medel,Ozi, Atiba (Tolgay), Babel, Q7 (Lens), Negredo Kadro bu olmalı
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