"Devreyi hedeflediğimiz yerde bitirdik"

Uğuz, yaptığı açıklamada, sezona başlarken devreyi ilk 5 takım içinde tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Belki birkaç galibiyet daha alabilirdik ama şanssız maçlar yaşadık. Sporun içinde bunlar var. Asıl hedefimiz, sezon sonunda ilk 8 takım arasında yer alarak Avrupa kupalarına katılmak." diye konuştu.

Devreyi ilk 8'de tamamladıkları için Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandıklarını hatırlatan Uğuz, "Şubat ayı içinde oynanacak Türkiye Kupası maçlarının çok zorlu geçeceğine inanıyorum. Kupa statüsüne göre maçlar tek maç üzerinden yapılacak. Zor da olsa Türkiye Kupası'nı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Açıkçası bu şansa da sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TAKIM KİMYAMIZ OTURDU"

Aydın Uğuz, sezon başında düşük bir bütçeyle play-off'a kalabilecek bir takım kurmayı planladıklarını, daha sonra yönetimin aldığı kararla bütçenin artırıldığını dile getirerek bu gelişmeyle daha güçlü bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Sezon başında kadroyu oluştururken Türkiye'de oynamış oyuncuları tercih ettiklerini ifade eden Uğuz, şöyle devam etti:

"Belki klasik bir söylemdir ancak kadroyu planlarken karakteri yüksek oyuncularla çalışmayı istedik. Belki ligin ilk yarısı istediğimiz gibi geçti ama zor anlarda nasıl tepki vereceğimiz de önem taşıyor. Takım kimyamız oturdu. Ligin ikinci yarısına lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi ve 3. sıradaki Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacağız. İki maçtan da galibiyetle ayrılmak, sezonun kalanı için bizi daha da ümitlendirecek. Özellikle evimizde konuk edeceğimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor maçını kazanmak çok önemli."

''ANKARA'DA OYNAMAKTAN MUTLUYUM"

Aydın Uğuz, BOTAŞ'ın maçlarını Ankara'da oynama kararı almasının birçok avantajını yaşadıklarını vurgulayarak "Ankara'da oynamaktan mutluyum." dedi.

Kaliteli yabancı oyuncuların transferde İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarına daha yakın olduğunun altını çizen Uğuz, şunları kaydetti:

"Benim için fark etmez, ben her şehirde çalışırım ama kaliteli yabancı oyuncuların kriterleri farklı. Ankara, özellikle trafik açısından İstanbul'a göre daha rahat. Antrenman, ev ve maç rotasyonu daha kolay oluyor. Belki takım ayrılınca Adanalı basketbolseverler biraz üzüldü ama genel müdürlük Ankara'da. Sanıyorum yönetim, takım gözlerinin önünde olsun istedi. Açıkçası, Ankara'daki seyircilerimizden de son derece memnunuz. Yaklaşık bin kişilik bir seyirciye sahibiz. Kazanılan maçlarda onların da öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Ankara'da oynamaktan mutluyum."



