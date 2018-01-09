Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa sınavında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta mücadelesinde yarın evinde İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak. Grupta 8 galibiyet, 2 mağlubiyeti olan Yakın Doğu Üniversitesi, averajla ikinci sırada bulunuyor. İspanyol takımı ise 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan gruptaki ilk maçı Yakın Doğu Üniversitesi, 67-62'lik skorla kazanmıştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:34
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En iyiler bende
Toplam 8
Yorum
Hasan Elindeki en iyileri söyliyim sağ açık dirar sadece koşar asist gole katkı yok denecek kadar topal teknik düşmanı hasan ali ismaili saymıyorum bile defans saatli bomba heran birinin hatasından gol yenebilir ve forvet janssen sakatlanırsa bittik.Bırakın bu ayakları ligde 1 takım bile korkmuyor futbolumuzdan
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Burak derbiye yetişecek
Toplam 1
Yorum
tokatlı trabzondaki fener maçı, senin patlama maçı olsun inşallah
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Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Toplam 8
Yorum
TOKATLI git güzel kardeşim, 30 yaşına geldin hala senin tiriplerinle uğraşıyo koskoca takım yahu
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