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    09 Ocak 2018, Salı
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    Avrupa sınavında

    Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa sınavında

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta mücadelesinde yarın evinde İspanya'nın ekibiyle karşı karşıya gelecek.

    Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak. Grupta 8 galibiyet, 2 mağlubiyeti olan , averajla ikinci sırada bulunuyor. İspanyol takımı ise 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında oynanan gruptaki ilk maçı Yakın Doğu Üniversitesi, 67-62'lik skorla kazanmıştı.


    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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