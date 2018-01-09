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    09 Ocak 2018, Salı
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    , Nizhny'yi ağırlayacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Nizhny'yi ağırlayacak

    Basketbol Takımı, FIBA 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında 'nın Nizhny takımını konuk edecek.

    Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. İlk maçında Fransa'nın ESSM takımına rakip sahada 86-49 yenilen , Nizhny önünde gruptaki ilk galibiyetini elde edebilmek için mücadele verecek.

    I Grubu'nda ikinci hafta maçları öncesi sıralama şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 ESSM Le Portel 1 1 0 86 49 2
    2 Nizhny 1 1 0 84 75 2
    3 Kataja Basket 1 0 1 75 84 1
    4 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 0 1 49 86 1

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:41
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