İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Nizhny'yi ağırlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya'nın Nizhny takımını konuk edecek.
Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. İlk maçında Fransa'nın ESSM Le Portel takımına rakip sahada 86-49 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Nizhny önünde gruptaki ilk galibiyetini elde edebilmek için mücadele verecek.
I Grubu'nda ikinci hafta maçları öncesi sıralama şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|ESSM Le Portel
|1
|1
|0
|86
|49
|2
|2
|Nizhny
|1
|1
|0
|84
|75
|2
|3
|Kataja Basket
|1
|0
|1
|75
|84
|1
|4
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|1
|0
|1
|49
|86
|1
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:41
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Balotelli kapışması
Toplam 9
Yorum
Enda Balotelli sorunlu bi adam ama BJK de kendini bulur futbolda çıkış yakalar diye tahmin ediyorum.
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İkinci yarı başarılı olacağız
Toplam 1
Yorum
M.KARAMAN VİRA BİSMİLLAH YOLUNUZ AÇIK OLSUN
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 2
Yorum
bjk advers Sen kendine üzül Persie oynamadan sen ise oynadığın halde takım için hiç bir şey yapmayanlar dansın takıma olan katkın sıfır bunu düşün !
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