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    09 Ocak 2018, Salı
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    Tenerife'nin konuğu

    Tenerife'nin konuğu Gaziantep Basketbol

    FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10'uncu hafta maçında temsilcimiz , yarın İspanya ekibi 'ye konuk olacak. Pabellon Santiago Martín'de oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak.

    Gaziantep ekibi, B Grubu'nda çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyet alarak grubun son sırasına demir attı. Stefanos Dedas ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Nenad Markovic getirilirken, tecrübeli koçun gelişi de takıma olumlu yönde etki etmedi. , ligde 14 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken, Avrupa'da da işler istediği gibi gitmedi.

    Ev sahibi ekip ise gruptaki 9 maçında 7 galibiyet elde etti ve grubun ilk sırasındaki yerini aldı. İspanya ekibi, ligde ise 15 maçı geride bırakırken, bu maçlardan 8 galibiyet, 7 de mağlubiyet çıkardı.

    İki takım arasında oynanan son maçta Tenerife, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 87-74 mağlup etti.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:53
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