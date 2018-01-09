Tenerife'nin konuğu Gaziantep Basketbol
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10'uncu hafta maçında temsilcimiz Gaziantep Basketbol, yarın İspanya ekibi Iberostar Tenerife'ye konuk olacak. Pabellon Santiago Martín'de oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak.
Gaziantep ekibi, B Grubu'nda çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyet alarak grubun son sırasına demir attı. Stefanos Dedas ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Nenad Markovic getirilirken, tecrübeli koçun gelişi de takıma olumlu yönde etki etmedi. Gaziantep Basketbol, ligde 14 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken, Avrupa'da da işler istediği gibi gitmedi.
Ev sahibi ekip Iberostar Tenerife ise gruptaki 9 maçında 7 galibiyet elde etti ve grubun ilk sırasındaki yerini aldı. İspanya ekibi, ligde ise 15 maçı geride bırakırken, bu maçlardan 8 galibiyet, 7 de mağlubiyet çıkardı.
İki takım arasında oynanan son maçta Tenerife, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 87-74 mağlup etti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:53
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 3
Yorum
kem14 sat sat saat
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En iyiler bende
Toplam 6
Yorum
borego aykut kusura bakma ama; oynattığın uyuz futbolu zerre kadar beğenmiyorum. futboldan anlayan adam hasanla-ismaille sezona başlar mı hiç.
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Balotelli kapışması
Toplam 5
Yorum
DUHANZ BOLOTELLİİİ BASKA CIKAR YOL YOKK KARTAL YUKSELECEKKK AL BASKANNNNNNNNNNNN
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