Yeşilgiresun Belediyespor'da Dragicevic deneniyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, Sırp oyuncu Tadija Dragicevic'in deneneceği, beğenilmesi durumunda oyuncuyla sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerin sürdürüldüğü Tadija Dragicevic ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Oyuncunun denenmeye alındığı kaydedilen açıklamada, takımla bir süre antrenmanlara çıkacak Dragicevic'in performansının yeterli görülmesi halinde kendisiyle bir senelik kontrat imzalanacağı ifade edildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:51
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GS'li bu devirde 5 m dolarmı :D futbol piyasasına göre 5 değil 50 eder. 5m euro imza parası cart curt biz adama verdik size niye zararına vercez !
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