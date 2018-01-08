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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da Dragicevic deneniyor

    <a href="/index/yesilgiresun-belediyespor?id=afd60626-06d2-4b50-995d-ed62180f3eb0" class="" rel="tag">Yeşilgiresun Belediyespor</a>'da Dragicevic deneniyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da, Sırp oyuncu 'in deneneceği, beğenilmesi durumunda oyuncuyla sözleşme imzalanacağı bildirildi.

    Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerin sürdürüldüğü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Oyuncunun denenmeye alındığı kaydedilen açıklamada, takımla bir süre antrenmanlara çıkacak Dragicevic'in performansının yeterli görülmesi halinde kendisiyle bir senelik kontrat imzalanacağı ifade edildi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:51
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