Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerin sürdürüldüğü Tadija Dragicevic ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Oyuncunun denenmeye alındığı kaydedilen açıklamada, takımla bir süre antrenmanlara çıkacak Dragicevic'in performansının yeterli görülmesi halinde kendisiyle bir senelik kontrat imzalanacağı ifade edildi.