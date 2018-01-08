"Mücadelemiz tam not aldı"
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, takımlarının, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş karşısında ortaya koyduğu mücadele dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.
Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, dün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 89-75 yenildikleri maça ilişkin değerlendirmede bulundu. Fenerbahçe Doğuş karşısında güzel bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:
"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda fark çift hanelere çıkmasına rağmen 3. çeyrekte rakibimizi yakalayıp öne geçmeyi de başardık. Lazeric Jones'in sakatlığının ardından daralan rotasyonumuz beraberinde yorgunluğu da getirdi. Son bölümde de Fenerbahçe kalitesiyle parkeden galip ayrıldı. Mağlubiyet almış olabiliriz. Önemli yıldızları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'ye karşı parkede iyi bir mücadele örneği sergiledik. Basketbol otoriteleri tarafından ortaya koyduğumuz mücadele tam not aldı. Bizler de bu yorumlardan çok memnun olduk. Daha iyi olacağız."
Destekleri nedeniyle taraftarlara da teşekkür eden Başkan Altuğ, transfer için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:07
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İnter kapıda!
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU en az 25 mil.euro denir ve en son 22 olur denmeli zaten adamı yok ve 23 lük adamdan bahsediliyor takım italiano yazıklar olsun
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Fernandao satıldı
Toplam 11
Yorum
Perde Arkası Zaten hiç alınmaması gereken bir futbolcuydu. Fener bu transfer işini güvenilir profesyonellere bırakmalıdır.
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Biz bu işte varız
Toplam 1
Yorum
Denizgs Hata surekli ayni takima olursa yada hep ayni takim lehine kolay duduk calnirsa iste o zaman hatanin altinda baska seyler aranir.
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