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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'in konuğu

    Banvit'in konuğu AEK

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , C Grubu'ndaki 10. hafta maçında yarın temsilcisi 'yi konuk edecek.

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, basketbol severler ücretsiz takip edebilecek. Deplasmanda oynanan maçta 'yi 74-70 mağlup eden 'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

    Grupta 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alan Banvit, 15 puan ve averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor. Oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet alıp 4 kez yenilen AEK ise 14 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 124 karşılaşmada 71 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:23
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