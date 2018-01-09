Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki 10. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, basketbol severler ücretsiz takip edebilecek. Deplasmanda oynanan maçta AEK'yi 74-70 mağlup eden Banvit'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
Grupta 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alan Banvit, 15 puan ve averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor. Oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet alıp 4 kez yenilen AEK ise 14 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 124 karşılaşmada 71 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:23
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Balotelli kapışması
Toplam 3
Yorum
bjk1903 negredo daha oturmadan balotelli gelirse beşiktaş ta sular durulmaz. şenol hoca istemiyorsa bir bildiği var. herkes sırasını bilecek
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 1
Yorum
fbcan kendisini eleştirebilmesi çok güzel kendisini geliştirme konusunda ilerleme kazanacağının göstergesi bu.
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 2
Yorum
black Gönderin gitsin.2 sezondur zaten yok
Banvit'in konuğu AEK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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