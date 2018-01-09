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    09 Ocak 2018, Salı
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    , deplasmanında

    Galatasaray Odeabank, Berlin deplasmanında

    7DAYS Avrupa Kupası E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz , yarın saat 22:45'te deplasmanda ekibi ALBA ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Mercedes-Benz Arena'da oynanacak.

    'ta işler iyi gitmiyor. Kötü gidişin faturası başantrenör 'e kesilirken, sarı-kırmızılı ekip henüz yeni koçunu açıklamadı. Banvit maçında takımın başında olan , bu süreçte yeni koç açıklanmazsa, ALBA maçında da takımının başındaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar ilk turda B Grubu'nu 2'nci sırada tamamlarken, 'daki ilk maçında bir diğer temsilcimiz 'ya 84-65 mağlup oldu. Galatasaray Odeabank ligde kötü bir performans sergilerken, çıktığı 14 maçta yalnızca 5 galibiyet elde edebildi.

    Ev sahibi ekip ALBA Berlin ise ilk turda C Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlarken, Top 16 ilk maçında deplasmanda ekibi Gran Canaria'ya 100-81 mağlup oldu. Berlin ekibi, Ligi'nde ise bu sezon çıktığı 17 maçta 13 galibiyet elde etti.

    İki takım arasındaki son maç, 2015 yılında Avrupa Ligi'nde oynanırken, ALBA Berlin sahasında Galatasaray Odeabank'ı 75-68 mağlup etmişti.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:49
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