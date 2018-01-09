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    09 Ocak 2018, Salı
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    , 'yı ağırlayacak

    <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a>, <a href="/index/gran-canaria?id=06dbc3cf-fba5-4557-8582-302f3aa3b39b" class="" rel="tag">Gran Canaria</a>'yı ağırlayacak

    7DAYS E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz , yarın saat 20:00'de ekibi 'yı konuk edecek. Mücadele, Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.

    İlk turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan , 'daki ilk maçında bir diğer temsilcimiz ile karşılaşmış ve rakibini deplasmanda 84-65 mağlup etmişti. 14 hafta geride kalan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de dengeli bir performans sergileyen ekibi, 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.

    Deplasman ekibi ise ilk turda D Grubu'nu 4'üncü sırada tamamlarken, 'daki ilk maçında sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 100-81 mağlup etmeyi başardı. Ligde bu sezon 15 maça çıkan , 9 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. İki takım resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:51
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