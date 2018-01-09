Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak
7DAYS Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka, yarın saat 20:00'de İspanya ekibi Gran Canaria'yı konuk edecek. Mücadele, Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.
İlk turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Darüşşafaka, Top 16'daki ilk maçında bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank ile karşılaşmış ve rakibini deplasmanda 84-65 mağlup etmişti. 14 hafta geride kalan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de dengeli bir performans sergileyen İstanbul ekibi, 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.
Deplasman ekibi Gran Canaria ise ilk turda D Grubu'nu 4'üncü sırada tamamlarken, Top 16'daki ilk maçında sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 100-81 mağlup etmeyi başardı. Ligde bu sezon 15 maça çıkan Gran Canaria, 9 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. İki takım resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:51
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 3
Yorum
kem14 sat sat saat
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En iyiler bende
Toplam 6
Yorum
borego aykut kusura bakma ama; oynattığın uyuz futbolu zerre kadar beğenmiyorum. futboldan anlayan adam hasanla-ismaille sezona başlar mı hiç.
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Balotelli kapışması
Toplam 5
Yorum
DUHANZ BOLOTELLİİİ BASKA CIKAR YOL YOKK KARTAL YUKSELECEKKK AL BASKANNNNNNNNNNNN
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