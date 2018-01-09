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    09 Ocak 2018, Salı
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    'nin rakibi Ekaterinburg

    Fenerbahçe'nin rakibi UMMC Ekaterinburg

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta karşılaşmasında yarın evinde 'nın Ekaterinburg takımıyla karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

    Grupta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Rus ekibi ise zirvede bulunuyor. İki takım arasında Rusya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 73-71'lik skorla kazanmıştı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
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