Fenerbahçe'nin rakibi UMMC Ekaterinburg

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta karşılaşmasında yarın evinde Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Rus ekibi ise zirvede bulunuyor. İki takım arasında Rusya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 73-71'lik skorla kazanmıştı.