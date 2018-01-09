Fenerbahçe'nin rakibi UMMC Ekaterinburg
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta karşılaşmasında yarın evinde Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Rus ekibi ise zirvede bulunuyor. İki takım arasında Rusya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 73-71'lik skorla kazanmıştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:15
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Balotelli kapışması
Toplam 6
Yorum
babuli getir şu oyuncuyu başkan forma satışları patlasın !!
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Çalışıp takıma döneceğim
Toplam 7
Yorum
naci bu adam şişirme topçu.bursadada iyi değildi.çocuk yaşta şımardı.abdülkadire bak şımarıyomu.olağanüstü paslar atıyo.yok olmazsa tabi.
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Rakip Luftetari
Toplam 2
Yorum
aaaaa iyi bir takımla hazırlık maçı yapın
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