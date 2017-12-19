Galatasaray, USK Prag'a konuk olacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın Çekya ekibi USK Prag'a konuk olacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Ligin geride kalan bölümündeki maçlarda iki takım da dörder galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Galatasaray grupta averajla 3, USK Prag ise 4. sırada yer alıyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:07
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Galatasaray, USK Prag'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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