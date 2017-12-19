 Galatasaray, USK Prag'a konuk olacak – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray, USK Prag'a konuk olacak

    Galatasaray, USK Prag'a konuk olacak

    , FIBA Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın Çekya ekibi USK Prag'a konuk olacak.

    Başkent Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Ligin geride kalan bölümündeki maçlarda iki takım da dörder galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Galatasaray grupta averajla 3, USK Prag ise 4. sırada yer alıyor.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:07
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