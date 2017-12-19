Galatasaray, USK Prag'a konuk olacak

Başkent Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Ligin geride kalan bölümündeki maçlarda iki takım da dörder galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Galatasaray grupta averajla 3, USK Prag ise 4. sırada yer alıyor.