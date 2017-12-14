Fenerbahçe ve Yakındoğu karşılaşıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile play-off finalisti Fenerbahçe arasında Karataş Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın saat 19.00'da başlayacağı bildirildi.

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanırken, Yakın Doğu Üniversitesi ise organizasyonda ilk kez şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazanmıştı.