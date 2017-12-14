 Fenerbahçe ve Yakındoğu karşılaşıyor – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe ve Yakındoğu karşılaşıyor

    Fenerbahçe ve Yakındoğu karşılaşıyor

    Basketbolda, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına 27 Aralık Çarşamba günü Gaziantep ev sahipliği yapacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile play-off finalisti Fenerbahçe arasında Karataş Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın saat 19.00'da başlayacağı bildirildi.

    Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanırken, Yakın Doğu Üniversitesi ise organizasyonda ilk kez şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

    Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazanmıştı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:40
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