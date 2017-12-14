Fenerbahçe ve Yakındoğu karşılaşıyor
Basketbolda, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına 27 Aralık Çarşamba günü Gaziantep ev sahipliği yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile play-off finalisti Fenerbahçe arasında Karataş Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın saat 19.00'da başlayacağı bildirildi.
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanırken, Yakın Doğu Üniversitesi ise organizasyonda ilk kez şampiyon olabilmek için mücadele edecek.
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazanmıştı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:40
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Bundan sonra merhaba, merhaba...
Toplam 3
Yorum
taraftar Şans verdin mi ? Aykut sen hayatrında Manchester'e gol atın mı ?
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 7
Yorum
bırakın böyle işleri.. dedemin yaşında adam, bırakın mallorcaya gitsin.
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 2
Yorum
fikret başkan? fikret ne demiş hem gs yi hem hakemi mi yendik diyor.Yav hehe hakem kimden yana tavır aldı net gördük.Bari konuşma be adam.
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