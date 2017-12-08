Bornova Becker'e zorlu rakip
Bilyoner.com Kadınlar Besketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 8 maçı da kaybederek son sırada kalan Bornova Beckerspor, yarın lider Yakındoğu Üniversitesi karşısında zoru başarmaya çalışacak. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava ataşı saat 13.00'de yapılacak. Beckerspor, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Yakındoğu ise oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:31
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Bornova Becker'e zorlu rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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