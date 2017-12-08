 Bornova Becker'e zorlu rakip – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Bornova Becker'e zorlu rakip

    Bornova Becker'e zorlu rakip

    Bilyoner.com Kadınlar Besketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 8 maçı da kaybederek son sırada kalan , yarın lider Yakındoğu Üniversitesi karşısında zoru başarmaya çalışacak. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava ataşı saat 13.00'de yapılacak. Beckerspor, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Yakındoğu ise oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:31
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