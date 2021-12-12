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Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Judo Takımı Paris'te şampiyon oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kadın Judo Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te organize edilen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda finalde RSC Champigny'i 5-0 yenerek şampiyon oldu.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 09:40
Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Judo Takımı Paris'te şampiyon oldu!

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde birinci oldu.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Avrupa Kulüpler Şampiyonası kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılı ekip, D Grubu'nda ev sahibi ülkeden Orleans Loirent'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İspanya'nın Valencia takımını yine 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, finalde ise yine ev sahibi ülkeden RSC Champigny ile karşılaştı. Final müsabakasında RSC Champigny karşısında 5-0'lık net bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Judo Şubesi A Takımlar Antrenörü Ercan Çakıroğlu yaptığı açıklamada, "İlk turda Orleans'ı yarı finalde de Valencia'yı 3-2'lik skorlarla geçtik. Finalde de son şampiyon ve önemli yıldızları olan Champigny'yi 5-0 yenerek şampiyon olduk. Bu çok önemli bir başarı. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.


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