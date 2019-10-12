İbrahim Çolak "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum"
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın madalyayı kazanmasının ardından yaptığı konuşmada "Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Bunun için çok mutluyum" dedi.
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.
Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 12.10.2019
- Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!
- Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli
- Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı
- Fenerbahçe'de 5 sakat birden!
- Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
İbrahim Çolak "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.