İbrahim Çolak "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum" - Son dakika Jimnastik haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Jimnastik Haberleri İbrahim Çolak "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum"

"Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum"

İbrahim Çolak "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum"

Milli cimnastikçi altın madalyayı kazanmasının ardından yaptığı konuşmada "Stuttgart'ta yapılan 'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Bunun için çok mutluyum" dedi.

Artistik Cimnastik 'nda halka aletinde kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan , madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 12.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İbrahim Çolak "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN