Haberler İtalya Serie A Roma - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 17:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Sassuolo maçı 17 Mart Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Orkun'dan olay sözler! Benfica...
G.Saray'da Yusuf gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter - Napoli maçı ne zaman?
Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman?
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TUS NE ZAMAN 2024? ÖSYM TUS sınavı hangi tarihte, ayın kaçında? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık 16:42
Inter - Napoli maçı ne zaman? Inter - Napoli maçı ne zaman? 16:39
Orkun'dan olay sözler! Benfica... Orkun'dan olay sözler! Benfica... 16:23
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo 16:35
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 16:37
Roma - Sassuolo maçı ne zaman? Roma - Sassuolo maçı ne zaman? 16:37
Daha Eski
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:12
"Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" 15:13
Juventus - Genoa maçı ne zaman? Juventus - Genoa maçı ne zaman? 15:35
Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! 15:37
Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? 15:37
Bakan Bak’tan Bolu’ya stadyum sözü! Bakan Bak’tan Bolu’ya stadyum sözü! 15:38