Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Sassuolo maçı 3 Mart Pazar günü saat 14:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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