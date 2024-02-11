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Fiorentina - Calcio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Fiorentina ile Calcio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Calcio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00
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Fiorentina - Calcio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Calcio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Fiorentina ile Calcio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Calcio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - CALCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Calcio maçı 11 Şubat Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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