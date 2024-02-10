Haberler İtalya Serie A Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 14:56 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 07:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Inter maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: İspanyollar duyurdu yok böyle transfer! Okan Buruk bayram edecek: Real Madrid efsanesi Galatasaray’a geliyor…
Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van'ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü
Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! F.Bahçe...
Stat krizi! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sassuolo - Torino maçı ne zaman?
Cagliari - Lazio maçı ne zaman?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Şubat rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Boluspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 08:41
Bandırmaspor - Göztepe maçı ne zaman? Bandırmaspor - Göztepe maçı ne zaman? 08:38
Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? 08:34
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? 08:26
Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman? 08:23
İstanbulspor - Gaziantep maçı ne zaman? İstanbulspor - Gaziantep maçı ne zaman? 08:18
Daha Eski
Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman? Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman? 08:09
Las Palmas - Valencia maçı ne zaman? Las Palmas - Valencia maçı ne zaman? 07:52
Real Madrid - Girona maçı ne zaman? Real Madrid - Girona maçı ne zaman? 07:46
Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman? Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman? 07:43
Alaves - Villarreal maçı ne zaman? Alaves - Villarreal maçı ne zaman? 07:38
Bugün kimin maçı var 10 Şubat? Bugün kimin maçı var 10 Şubat? 07:26