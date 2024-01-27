Monza - Calcio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Calcio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Monza ile Calcio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Calcio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monza - Calcio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Calcio maçı 28 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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