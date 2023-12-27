Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!
Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemdeki formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Performansıyla göz dolduran genç golcüye İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool'un ilgisi bulunuyor. Takımdaki son durumu merak edilen 18 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kenan Yıldız'ın menajeri, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Özellikle son dönemdeki formuyla dikkat çeken Kenan Yıldız, İtalya'ya damga vurdu.
FROSINONE'YE MÜTHİŞ GOL!
Juventus'un İtalya Serie A'da oynadığı Frosinone maçına ilk 11'de başlayan genç golcü, performansıyla beğeni topladı.
12. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız, 3 oyuncu arasından çıkarak yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
A Milli Takım'da da iyi bir futbol ortaya koyan genç hücum oyuncusu transferin gözdesi konumuna geldi.
İngiltere Premier Lig devleri Arsenal ve Liverpool'un Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.
Transfer söylentilerine adı karışan başarılı oyuncunun menajerinden flaş açıklamalar geldi.
İtalya'dan Tuttosports'a konuşan Kenan Yıldız'ın temsilcisi Persis Ros, oyuncusunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
KENAN YILDIZ UZUN SÜRE JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR!
Persis Ros, "Kenan Yıldız, Premier Lig kulüplerinin ilgisini önemsemiyor. Juventus'ta mutlu ve uzun süre takımda kalmak istiyor." dedi.
Öte yandan Ros, "Onun arsuzu külüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bireysel olarak Golden Boy ödülünü almak" ifadelerini kullandı.
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