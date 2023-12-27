Haberler İtalya Serie A Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemdeki formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Performansıyla göz dolduran genç golcüye İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool'un ilgisi bulunuyor. Takımdaki son durumu merak edilen 18 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kenan Yıldız'ın menajeri, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:56
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Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Juventus ve A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, performansını her geçen gün artırıyor.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Sezon başında İtalyan ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki oyuncu, süre buldukça kalitesini gösteriyor.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Bu sezon 14 maçta forma giyen genç forvet, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Özellikle son dönemdeki formuyla dikkat çeken Kenan Yıldız, İtalya'ya damga vurdu.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

FROSINONE'YE MÜTHİŞ GOL!
Juventus'un İtalya Serie A'da oynadığı Frosinone maçına ilk 11'de başlayan genç golcü, performansıyla beğeni topladı.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

12. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız, 3 oyuncu arasından çıkarak yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

A Milli Takım'da da iyi bir futbol ortaya koyan genç hücum oyuncusu transferin gözdesi konumuna geldi.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig devleri Arsenal ve Liverpool'un Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Transfer söylentilerine adı karışan başarılı oyuncunun menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

İtalya'dan Tuttosports'a konuşan Kenan Yıldız'ın temsilcisi Persis Ros, oyuncusunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

KENAN YILDIZ UZUN SÜRE JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR!
Persis Ros, "Kenan Yıldız, Premier Lig kulüplerinin ilgisini önemsemiyor. Juventus'ta mutlu ve uzun süre takımda kalmak istiyor." dedi.

Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

Öte yandan Ros, "Onun arsuzu külüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bireysel olarak Golden Boy ödülünü almak" ifadelerini kullandı.

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