Kenan Yıldız'ın menajerinden transfer açıklaması!

KENAN YILDIZ UZUN SÜRE JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR! Persis Ros, "Kenan Yıldız, Premier Lig kulüplerinin ilgisini önemsemiyor. Juventus'ta mutlu ve uzun süre takımda kalmak istiyor." dedi.

Öte yandan Ros, "Onun arsuzu külüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bireysel olarak Golden Boy ödülünü almak" ifadelerini kullandı.