Haberler İtalya Serie A Torino - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Torino ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Torino - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 01:01 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:15
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Torino - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Torino ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORİNO - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Udinese maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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