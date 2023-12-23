Haberler İtalya Serie A Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro ve Napoli...

Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro ve Napoli...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı. Sözleşmede İtalya dışındaki takımlar için 130 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 16:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro ve Napoli...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, takımın önemli isimlerinden golcü futbolcusu Victor Osimhen ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı golcünün 2025'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde ise, Osimhen'in yeni sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 130 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'ye 2020 yazında 75 milyon euro karşılığında Lille'den transfer edilen Victor Osimhen, İtalyan ekibinde 118 maçta 67 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika haberi: Kenan Yıldız'dan müthiş gol! Milli oyuncu attığı golle Juventus tarihine geçti
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul... Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa ne kadar destek verilecek? Kaç konut dönüşecek?
Derbide 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...
Genesio'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kenan attı Juve kazandı!
Kenan Yıldız'ın golü olay oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 16:57
Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? 16:54
Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! 16:54
Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro 16:43
Kenan attı Juve kazandı! Kenan attı Juve kazandı! 16:29
Altay - Keçiörengücü maçı ne zaman? Altay - Keçiörengücü maçı ne zaman? 16:17
Daha Eski
Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? 16:11
Cimbom'a yıldız isimden müjde! Cimbom'a yıldız isimden müjde! 16:09
Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman? 16:04
Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? 15:59
Hatayspor'da Beşiktaş mesaisi! Hatayspor'da Beşiktaş mesaisi! 15:47
EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic! EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic! 15:42