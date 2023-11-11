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Lecce 2- 2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Seri A'da 12. hafta mücadelesinde Lecce evinde Milan'ı ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle noktalandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 19:00
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Lecce 2- 2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Seri A 12. hafta mücadelesinde Lecce ile Milan karşı karşıya geldi.

Müsabaka iki tarafında karşlılıklı golleriyle 2-2 sonuçlandı.

Maçta gol perdesini 29. dakikada Giroud açtı.

Milan ekibinde farkı ikiye çıkaran golü ise 35. dakikada Reijnders kaydetti.

Ev sahibi ekip Lecce'de 66. dakikada Sansone farkı 1'e indiren golü atarken, 70. dakikada ise Banda skoru 2-2'ye getirdi.

Milan'da 90. dakikada Olivier Giroud, direkt gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Lecce aldığı beraberlğin ardından 14'e yükseltti.

Milan ise puanını 23 yaptı.

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