Haberler İtalya Serie A Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı!

Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten ayrılarak İtalya Seri A devi Juventus'a imza atan 18 yaşındaki genç futbolcu Kenan Yıldız için siyah-beyazlı kulüp flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 18:29
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Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı!

Juventus'un alt yapısında forma terleten 18 yaşınadaki genç oyuncu Kenan Yıldız ile Dean Hujisen, A Takım kadrosuna dahil edildi.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Dean Hujisen ve Kenan Yıldız, 7 Kasım 2023 itibariyle Juventus A Takımı'nın bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

ÖNCE BAYERN SONRA JUVE

Daha önce Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen genç futbolcu, 12 Temmuz 2022 tarihinde Bavyera ekibinden ayrılarak, Seri A devi Juventus'a transfer olmuştu.

Kenan Yıldız'ın, siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek.

Milli futbolcu bu sezon İtalya devinde toplamda 5 resmi müsabakaya çıktı.

Kenan Yıldız, ilk milli maçına ise EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiğimiz müsabakada çıkmıştı.

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